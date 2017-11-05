Силовики 60 раз за сутки нарушили режим прекращения огня, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (43)

ДОНЕЦК, 5 ноя — РИА Новости. Украинские силовики 60 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"За прошедшие сутки ВС Украины 60 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 20 населённых пунктов республики, по которым применялись: танки, минометы различного калибра, вооружение БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал он.