В ФРГ назвали разрушенные отношения России и США угрозой для всего мира

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. "Разрушенные отношения" Москвы и Вашингтона являются самой большой угрозой миру, только вместе две страны могут остановить распространение ядерного вооружения, считает глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

"Полностью разрушенные отношения между США и Россией — это самая большая угроза миру на планете. Если Северная Корея сможет получить ядерное оружие, многие другие последует за ней. Только США и Россия вместе могут предотвратить дальнейшее распространение ядерного оружия. Если отношения между Вашингтоном и Москвой снова не улучшатся, наши дети будут расти в опасном, беспорядочном мире, наполненном ядерным оружием", — заявил дипломат в интервью изданию Bild am Sonntag

Габриэль добавил, что президент США Дональд Трамп увеличивает расходы на военную составляющую и снижает затраты на сотрудничество в целях развития. Этим он создает миллионы новых беженцев, считает германский министр.

"Германия должна стать силой мира, а не гнаться за планами Трампа по вооружению, как этого, к сожалению, хочет (канцлер Германии — ред.) Ангела Меркель", — отметил Габриэль.