МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. "Разрушенные отношения" Москвы и Вашингтона являются самой большой угрозой миру, только вместе две страны могут остановить распространение ядерного вооружения, считает глава МИД Германии Зигмар Габриэль.
Габриэль добавил, что президент США Дональд Трамп увеличивает расходы на военную составляющую и снижает затраты на сотрудничество в целях развития. Этим он создает миллионы новых беженцев, считает германский министр.
"Германия должна стать силой мира, а не гнаться за планами Трампа по вооружению, как этого, к сожалению, хочет (канцлер Германии — ред.) Ангела Меркель", — отметил Габриэль.