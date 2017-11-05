Россия продолжает работу по подготовке иска к США по дипсобственности

ЧИКАГО, 5 ноя — РИА Новости, Екатерина Соболь. Российская сторона ведет "аккуратную" и "деликатную" работу по подготовке иска в американский суд о незаконности блокировки властями США дипломатической собственности РФ, заявил журналистам в кулуарах конференции российско-американской ассоциации ученых (RASA-USA) посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Мы работаем с юристами. Работаем аккуратно. Поскольку нам нужна "одна победа. Работа юристов, она очень деликатна, она требует времени", — сказал Антонов.

В начале сентября этого года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско, здание торгпредства в Вашингтоне и съемные помещения торгпредства в Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ.

Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд. Глава Минюста РФ Александр Коновалов отмечал, что представлять интересы Москвы в судах США будет компания White and Case, которая ранее осуществляла юридическую поддержку в тяжбах с акционерами "ЮКОСа".