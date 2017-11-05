Антонов заявил, что американские конгрессмены отказывают ему во встречах

ЧИКАГО, 5 ноя — РИА Новости, Екатерина Соболь. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что на все его попытки встретиться с конгрессменами США он получил отказы.

"Могу вам сказать, что на все мои запросы в конгресс мне отказано. Я очень рад за господина (посла США в РФ Джона) Хантсмана, что наши парламентарии тепло его встретили. Выразили готовность взаимодействовать. Может быть движение с той стороны сможет сдвинуть ситуацию с мертвой точки", — сказал Антонов журналистам в кулуарах конференции российско-американской ассоциации ученых (RASA-USA).

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил в рамках итогового делового совета Россия-США в Нью-Йорке, что уровень парламентского взаимодействия между Россией и США находится на самой низкой ступени, его фактически нет.