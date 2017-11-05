Посол России назвал тему встреч с американскими министрами

ЧИКАГО, 5 ноя — РИА Новости. Екатерина Соболь. Силовым и оборонным ведомствам России и США необходимо наладить более тесное взаимодействие для повышения эффективности работы в области борьбы с терроризмом, этот вопрос будет поднят на грядущих встречах с рядом американских министров, заявил журналистам в кулуарах конференции российско-американской ассоциации ученых (RASA-USA) посол РФ в США Анатолий Антонов.

Отвечая на вопрос журналистов, обращались ли американские власти за помощью к РФ в расследовании теракта в Нью-Йорке, учитывая традиционно тесные связи России и Узбекистана, посол заявил, что у него нет такой информации.

"Но я могу сказать ближайшее время у меня должны состояться встречи с некоторыми министрами администрации Дональда Трампа. С нетерпением их жду. И я хочу, конечно, поставить вопрос, что настало время нам подумать о восстановлении прежнего уровня контактов. Хотя бы контактов на уровне руководителей силовых ведомств", — сказал Антонов.

"Конечно, я думаю было бы правильно, если бы встречались наши министры обороны. У них есть, что обсудить. Мне кажется, что Минобороны еще не потеряло настроя по готовности к встрече с коллегами. Тоже самое могу сказать и о представителях наших специальных органов и специальных служб. Я считаю, что контакты такие нужны. Если будут такие контакты, после них, я думаю, последует сотрудничество и меньше будет терактов. Значит будет меньше гибнуть мирных людей", — резюмировал он.

Во вторник днем грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. Подозреваемый был госпитализирован. К настоящему моменту жертвами инцидента стали восемь человек, более десяти человек ранены. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио назвал произошедшее терактом. Полиция задержала террориста, которым оказался 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов.