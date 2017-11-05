ТОКИО, 5 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прибыл с визитом в Японию, в воскресенье утром его самолет приземлился на базе США "Йокота" недалеко от Токио.
Как ожидается, в воскресенье американский президент проведет рабочий обед с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, после чего сыграет с ним в гольф в Кавагоэ (префектура Сайтама). К лидерам двух стран присоединится известный японский гольфист Хидэки Мацуяма. В понедельник Трампа примет императорская чета Японии, состоится японо-американский саммит, а затем пройдет встреча Трампа и Абэ с семьями японцев, которые были похищены в прошлом северокорейскими агентами.
В 70-е и 80-е годы прошлого столетия агенты КНДР похищали японских граждан в шпионских целях. Некоторым было позволено уехать в Японию, но Токио требует выяснения всех обстоятельств этой истории и судеб остальных жертв похищений.
Президент США отправится 6 ноября в Южную Корею, 8 ноября — в Китай, 10 ноября – во Вьетнам, где примет участие в форуме АТЭС. Турне Трампа завершится 12-14 ноября на Филиппинах.