СМИ: Трамп заявил, что Япония должна была сбить ракеты КНДР

ТОКИО, 5 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что Япония должна была сбить баллистические ракеты КНДР, траектория полета которых проходила над территорией страны, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По данным агентства, американский лидер неоднократно за последние месяцы выражал недоумение по поводу решения Токио не сбивать северокорейские ракеты в ходе встреч или телефонных бесед с коллегами из Юго-Восточной Азии.

"Почему не сбить ракеты, пролетающие над территорией страны? Это же страна самураев. Я не понимаю этого", — передал источник агентства слова Дональда Трампа.

КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. В конце августа и в середине сентября Пхеньян осуществил пуск баллистических ракет, траектория полета которых проходила над территорией Японии. Японские военные приняли решение не сбивать ракеты, так как не было угрозы безопасности страны.

Северная Корея 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна.

Тема КНДР станет одной из главных в повестке дня визита Трампа в страны Азии. Президент США в воскресенье прибудет в Японию, 6-7 ноября — в Южную Корею, в среду — в Китай, 10 ноября президент США отправится во Вьетнам, где примет участие в форуме АТЭС. Завершит свое турне президент США 12-14 ноября на Филиппинах.