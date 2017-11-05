В Словакии около 26% граждан приняли участие в выборах

ПРАГА, 5 ноя – РИА Новости, Александр Куранов. Около 26% граждан Словакии (26,07%) приняли участие в субботу в выборах гетманов (руководителей) и членов органов самоуправления в восьми краях страны, из-за временных проблем с подачей электроэнергии в Тренчинском крае выборы были продлены до 23.15. (01.15 мск), сообщила пресс-служба республиканского статуправления.

"Подсчитано 17% голосов, в выборах приняли участие 26,07% зарегистрированных избирателей или около 1,1 миллиона человек. В восьми краях республики избраны гетманы и члены краевых органов самоуправления", — говорится в сообщении. Более полные результаты голосования будут сообщены утром в воскресенье.

Самое большое внимание во время выборов было приковано к голосованию в Банско-Бистрицком крае, где в последние четыре года занимал пост гетмана края и снова в этот раз выставил свою кандидатуру лидер крайне правой партии "Котлеба — Народная партия Наша Словакия" (НПНС) Мариан Котлеба. Партия Котлебы придерживается неонацистских, антисемитских и антицыганских воззрений и считает себя продолжателем дела руководителей словацкого профашистского государства времен Второй мировой войны. В 2016 году эта партия по результатам выборов вошла в состав национального парламента.

За два дня до голосования со специальным обращением к согражданам выступил президент Словакии Андрей Киска, подчеркнувший важную роль, которую играли нынешние краевые выборы.

"Первый довод – то, что краевые органы самоуправления занимаются организацией нашей каждодневной жизни, решая вопросы о школах, больницах, культуре. Второй довод, возможно, еще более важный – выборы определят, в каком направлении далее будет развиваться наша страна, чтобы не получили ваши голоса и не пришли к власти экстремисты, современные фашисты", — сказал Киска, имея в виду, прежде всего, партию Котлебы.

В противовес лидеру НПНС объединившиеся правые и левые партии выставили на выборах гетмана Банска-Бистрицкого края единого независимого кандидата – Яна Лунтера, который, судя по первым данным, опережает в голосовании Котлебу. За Лунтера проголосовали 40,3% избирателей, за Котлебу – 28,3%.

Субботние выборы обошлись без заметных инцидентов. Лишь ранее на этой неделе вице-президент республиканской полиции Любомир Абел сообщил журналистам, что начато расследование в отношении восьми человек, которые предлагали некоторым кандидатам купить за деньги голоса избирателей-цыган.

Краевые органы самоуправления в Словакии распоряжаются использованием в общей сложности 1,25 миллиарда евро, в их ведении находятся больницы, школы, музеи, театры, а также региональные дороги.