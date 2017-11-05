В США ликвидировали вооруженного мужчину, укрывавшегося 10 часов в магазине

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Полиция ликвидировала вооруженного мужчину, который забаррикадировался в субботу в магазине в американском городе Биллингс в штате Монтана и почти 10 часов просидел там, отстреливаясь от правоохранителей, пишет издание Billings Gazette.
Отмечается, что переговорщики несколько раз пытались договориться с мужчиной. Однако, по данным издания, злоумышленник попробовал выйти из здания, нацелив винтовку на полицейских. Один из них выстрелил, заставив мужчину вновь скрыться внутри. После новых попыток найти компромисс он снова показался на выходе из магазина, затем последовала перестрелка.
По информации издания, когда звуки выстрелов стихли, полиция с помощью камер увидела, что мужчина не двигается. Позднее в здание вошли спецназовцы, которые и констатировали смерть злоумышленника.