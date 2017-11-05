В США ликвидировали вооруженного мужчину, укрывавшегося 10 часов в магазине

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Полиция ликвидировала вооруженного мужчину, который забаррикадировался в субботу в магазине в американском городе Биллингс в штате Монтана и почти 10 часов просидел там, отстреливаясь от правоохранителей, пишет издание Billings Gazette.

По данным издания, подозреваемый протаранил вход в магазин еще минувшей ночью, после чего побежал внутрь и укрылся там. Среди прочих, на место прибыли специалисты по ведению переговоров. Предполагается, что мужчина проник в магазин для похищения огнестрельного оружия. Также поступали сообщения о взрыве в районе происшествия.

Отмечается, что переговорщики несколько раз пытались договориться с мужчиной. Однако, по данным издания, злоумышленник попробовал выйти из здания, нацелив винтовку на полицейских. Один из них выстрелил, заставив мужчину вновь скрыться внутри. После новых попыток найти компромисс он снова показался на выходе из магазина, затем последовала перестрелка.

По информации издания, когда звуки выстрелов стихли, полиция с помощью камер увидела, что мужчина не двигается. Позднее в здание вошли спецназовцы, которые и констатировали смерть злоумышленника.