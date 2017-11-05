Нетаньяху рассказал, что означает отставка премьера Ливана

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал отставку своего ливанского коллеги Саада Харири сигналом международному сообществу о необходимости принять меры против "иранской агрессии" на Ближнем Востоке.

Объявив об уходе со своего поста, Харири рассказал, что на него готовилось покушение, а также обвинил Иран в стремлении взять под свой контроль Ливан и попытках дестабилизировать арабский регион.

"Отставка премьер-министра Ливана Харири и его заявление – это побудительный сигнал международному сообществу принять меры против иранской агрессии", — процитировала Нетаньяху его пресс-служба.

"Это агрессия ставит под угрозу не только Израиль, но и весь Ближний Восток. Международное сообщество должно объединиться и противостоять ей", — сказал глава правительства.

Израильские власти говорят, что Иран сумел утвердиться в Ливане с помощью патронируемого им движения местных шиитов Хезболлах и сейчас пытается добиться того же в Сирии, где его силы воюют на стороне президента Башара Асада.