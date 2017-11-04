Австрийская полиция задержала бездомного, гулявшего по Вене с тротилом

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Австрийские правоохранители задержали в Вене бездомного мужчину из Германии, у которого обнаружили 400 грамм тротила, пишет издание Kronen Zeitung.

Сообщается, что 54-летний мужчина поделился информацией о имеющейся у него взрывчатке с продавщицей в магазине на одной из бензоколонок. Женщина сообщила об этом полиции, после чего многочисленные правоохранители и специально обученные собаки выдвинулись на поиски бездомного. Мужчина был задержан.

Как рассказал представитель полиции, экспертиза показала, что задержанный носил с собой взрывчатое вещество тринитротолуол. Помимо этого, у бездомного обнаружили нож и боеприпасы.

Мужчина рассказал, что нашел тротил на учебном полигоне в Словакии. Полиция сообщила, что не расценивает инцидент как связанный с терроризмом. В итоге задержанного отпустили на свободу, однако ему все еще грозят обвинения в связи с нарушением законов о военном имуществе и взрывчатых веществах. Уточняется, что мужчина уехал из Германии около девяти лет назад и с тех пор путешествует по Европе на велосипеде.