Египетскую телеведущую приговорили к трем годам за призыв рожать вне брака

КАИР, 4 ноя — РИА Новости. Египетская телеведущая Дуа Салах приговорена к трем годам тюремного заключения и штрафу в десять тысяч египетских фунтов (568 долларов) из-за призыва к соотечественницам рожать детей вне брака, если они не желают выходить замуж, сообщает арабское издание Layalina.

В одном из эфиров передачи "Вместе с Дуди" на египетском телеканале "Ан-Нахар" Салах подняла вопрос одиноких матерей. По ее словам, в Египте одинокой матерью женщина может стать, только если разведется с супругом или овдовеет. Телеведущая предложила обсудить, может ли женщина в египетском обществе воспитывать ребенка вне брака по собственному желанию. К примеру, договорившись о временном браке, целью которого будет исключительно рождение ребенка. При этом ведущая пришла на передачу в одежде для беременных и с характерным накладным животом.

Передача получила широкий резонанс. Недовольный словами ведущей египетский юрист подал иск против нее. Суд первой инстанции счел высказывания женщины безнравственными и наносящими урон институту семьи. После уплаты залога телеведущая может оставаться на свободе и оспорить приговор в суде высшей инстанции.

Примечательно, что минувшим летом на экраны египетских кинотеатров вышел фильм под названием "Куплю мужчину", где главная героиня – успешная молодая женщина, отчаявшаяся найти спутника жизни, поэтому она собирается вступить в брак исключительно для того, чтобы родить ребенка и не прочь оплатить услуги временного супруга.

Несмотря на небольшой даже по египетским меркам бюджет, эта картина стала одной из самых популярных в этом году.