Египетскую телеведущую приговорили к трем годам за призыв рожать вне брака

КАИР, 4 ноя — РИА Новости. Египетская телеведущая Дуа Салах приговорена к трем годам тюремного заключения и штрафу в десять тысяч египетских фунтов (568 долларов) из-за призыва к соотечественницам рожать детей вне брака, если они не желают выходить замуж, сообщает арабское издание Layalina.
Передача получила широкий резонанс. Недовольный словами ведущей египетский юрист подал иск против нее. Суд первой инстанции счел высказывания женщины безнравственными и наносящими урон институту семьи. После уплаты залога телеведущая может оставаться на свободе и оспорить приговор в суде высшей инстанции.
Примечательно, что минувшим летом на экраны египетских кинотеатров вышел фильм под названием "Куплю мужчину", где главная героиня – успешная молодая женщина, отчаявшаяся найти спутника жизни, поэтому она собирается вступить в брак исключительно для того, чтобы родить ребенка и не прочь оплатить услуги временного супруга.
Несмотря на небольшой даже по египетским меркам бюджет, эта картина стала одной из самых популярных в этом году.