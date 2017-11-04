Саудовская Аравия сбила баллистическую ракету над Эр-Риядом

БЕЙРУТ, 4 ноя — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии уничтожили баллистическую ракету на северо-востоке Эр-Рияда, сообщает "Аль-Арабия".

По данным телеканала, ракету запустили повстанцы с территории Йемена.

Отмечается, что атаку удалось своевременно отразить, пострадавших среди населения нет. Международный аэропорт в Эр-Рияде работает в штатном режиме.

Ливанский телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на собственные источники ранее сообщал, что ракетные войска Йемена и национального ополчения заявили об успешном поражении цели в международном аэропорту имени короля Халеда в Эр-Рияде.

"Мы в очередной раз доказали, что столицы наших врагов не защищены от наших ракет", — написал в Twitter официальный спикер йеменского движения "Ансар Аллах" Мохаммад Абед Ас-Салям.

В Йемене с 2014 года продолжается военно-политический конфликт. Попытки ООН организовать мирный процесс не увенчались успехом.

В конфликте с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, поддерживающие президента Абд Раббу Мансуру Хади.

Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. В ответ на это йеменские мятежники регулярно обстреливают ракетами саудовские приграничные районы.

В конце июля в 69 километрах от Мекки была перехвачена ракета, выпущенная с территории Йемена. В начале октября СМИ сообщали о запуске ракеты по саудовскому округу Джизан.