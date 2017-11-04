Порошенко и Тиллерсон обсудили развертывание миссии ООН в Донбассе

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко поговорил по телефону с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и обсудил с ним дальнейшие шаги для развертывания международной миссии ООН в Донбассе, сообщается на сайте украинского президента в субботу.

"Стороны выразили удовлетворение ходом выполнения договоренностей, достигнутых между президентами Украины и США во время их встречи в Нью-Йорке. Собеседники скоординировали дальнейшие шаги для развертывания международной миссии ООН на оккупированной части Донбасса, включая неконтролируемый участок российско-украинской границы", — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая.

Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.