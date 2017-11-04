МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Министр Шотландии по вопросам детства и раннего развития Марк Макдональд ушел в отставку в связи предположениями о его неподобающем поведении, сообщает телеканал Sky News.

В своем заявлении министр сообщил, что решил отказаться от поста после того, как "некоторые его действия, совершенные в прошлом, были восприняты как непозволительные".

"В моменты, когда я считал свои действия забавными или пытался быть дружелюбным, другим мое поведение могло показаться неприятным и заставило задаться вопросом о моих намерениях. Я надеюсь, что, благодаря такому шагу, ни одна конкретная женщина или моя семья не привлекут к себе неуместное и незаконное внимание", — добавил он.

В то же время Макдональд извинился перед всеми, кого мог расстроить своими действиями, и кто посчитал его поведение неподобающим. Министр заявил, что в свете его положения в правительстве он считает, что больше не может исполнять свои обязанности.

Высокопоставленный источник подтвердил телеканалу эту информацию, уточнив, что "господин Макдональд в субботу подал прошение об отставке первому министру" Шотландии Николе Стерджен. Пока неясно, о каких именно действиях, которые могли быть восприняты как неподобающие, идет речь.