ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Хакеры получили доступ к 195 интернет-адресам, которые принадлежали Дональду Трампу, членам его семьи, а также его бизнес-империи, сообщило в субботу агентство Associated Press (AP).

По его данным, это произошло четыре года назад. Как отмечается, было совершено две атаки в августе и сентябре 2013 года.

Подчеркивается, что представители Trump Organization ранее опровергали информацию о том, будто данные домены были взломаны. Однако, как указывает АР, сведения, полученные его специалистами, а также экспертами в сфере кибербезопасности, показывают обратное.

Как отмечается в материале, после взлома пользователи, заходившие на данные адреса, перенаправлялись на некие серверы, которые будто бы находились в российском Санкт-Петербурге. По оценкам экспертов, при этом их компьютеры могли быть заражены вирусами, которые часто применяются для кражи паролей.

В материале также указывается, что неизвестно, пострадал ли кто-то в результате случившегося.