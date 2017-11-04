МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию в Каталонии, заявив, что действия испанских властей идут вразрез с принципами западной демократии и правом мирно выражать свое мнение.
Кадыров отметил, что сам он сторонник единства и политической стабильности в любом государстве, но в разных регионах десятилетиями длятся конфликты, раскалывающие страну. Он подчеркнул, что можно привести десятки примеров, когда Запад поддерживал вооруженные формирования в разных странах и "не задумывался, что гибнут тысячи и миллионы человек".
По итогам проведенного в автономии 1 октября референдума каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого управления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске регионального парламента и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.
В пятницу испанский суд выдал международный ордер на арест Пучдемона и других четырех бывших членов женералитета, которые находятся в Брюсселе — по подозрению в организации восстания, мятеже, растрате госсредств, злоупотреблении служебным положение и неподчинении властям. Европейский ордер на арест был передан бельгийской прокуратуре.