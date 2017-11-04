Кадыров о ситуации в Каталонии: а как же хваленая западная демократия?

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию в Каталонии, заявив, что действия испанских властей идут вразрез с принципами западной демократии и правом мирно выражать свое мнение.

"Люди голосовали "за" и "против". Именно голосовали, а не брали штурмом госучреждения, банки и телеграф. Не будем говорить о законности или незаконности плебисцита, но все же это был мирный процесс. И как же на это ответили в Мадриде? Часть министров под арестом, а лидер Каталонии Карлес Пучдемон и другая группа министров, укрывшиеся в Брюсселе, объявлены в розыск. А как же хваленая западная демократия и право мирным путем выражать свое мнение?" — написал он в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что сам он сторонник единства и политической стабильности в любом государстве, но в разных регионах десятилетиями длятся конфликты, раскалывающие страну. Он подчеркнул, что можно привести десятки примеров, когда Запад поддерживал вооруженные формирования в разных странах и "не задумывался, что гибнут тысячи и миллионы человек".

"Это было где-то далеко. А Каталония в сердце Европы, в Испании! И она простым голосованием обожгла испанские власти сильнее, чем война в Афганистане, Сирии, Ливии, Йемене и других концах света. Возможно теперь придет отрезвление и в западные столицы. Интересно, а разные там правозащитные организации уже объявили задержанных министров политзаключенными?" — заключил глава Чечни.

По итогам проведенного в автономии 1 октября референдума каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого управления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске регионального парламента и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

В пятницу испанский суд выдал международный ордер на арест Пучдемона и других четырех бывших членов женералитета, которые находятся в Брюсселе — по подозрению в организации восстания, мятеже, растрате госсредств, злоупотреблении служебным положение и неподчинении властям. Европейский ордер на арест был передан бельгийской прокуратуре.