В Харькове неизвестные бросили гранату во двор жилого дома

КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости. Гранату бросили во двор частного дома в украинском Харькове, в результате взрыва никто не пострадал, сообщает полиция региона.

ЧП произошло в пятницу поздно вечером в Слободском районе, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и сотрудники взрывотехнического управления полиции.

"С места происшествия изъяты вещественные доказательства. Обнаружены повреждения окон и стены. При опросе жильцов дома выяснилось, что они не имеют отношения к политическим партиям или общественным организациям", — говорится в сообщении.

Открыто уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества" Уголовного кодекса Украины, санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Принимаются меры для установления лиц, совершивших данное преступление.