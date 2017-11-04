Белый дом резко ответил на критику Буша-старшего в адрес Трампа

ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Белый дом резко отреагировал на критику бывших президентов США Джорджа Буша-старшего и Джорджа Буша-младшего в адрес нынешнего американского лидера Дональда Трампа.
"Если один кандидат в президенты может разрушить политическую партию, это говорит о том наследии, которое на самом деле оставили после себя два предыдущих президента, представлявших ее", — говорится в заявлении Белого дома, которое цитирует газета The Hill.
Как указывается в книге, которая должна поступить в продажу 14 ноября, Джордж Буш-старший во время предвыборной кампании в 2016 году назвал Трампа "хвастуном", а младший не верил, что Трамп продержится в лидерах президентской гонки.