В Недерландах разослали десятки тысяч писем от несуществующей разведслужбы

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Около 20 тысяч писем от несуществующей разведывательной организации были разосланы гражданам Нидерландов в субботу, сообщает газета Parool.

По сведениям издания, подписанные "Государственной службой безопасности" письма информировали об установке специального устройства для сбора данных в соответствии с "новым законом" страны.

Служба внутренней безопасности Нидерландов заявила, что письма не имеют отношения к правительству и такой организации-отправителя не существует.

Как отмечает издание, за рассылкой, вероятно, стоит выступающая за сохранение приватности и свободу коммуникаций организация Bits of Freedom. Ее активисты ведут борьбу против нового закона в королевстве, который с 1 января расширит полномочия разведывательных структур. Закон даст спецслужбам возможность собирать данные в интернете в массовом порядке и взламывать защищенные сервера при необходимости.

Петицию за проведение референдума по пересмотру закона подписали более 300 тысяч человек. Референдум пройдет в марте 2018 года одновременно с муниципальными выборами, однако будет носить для правительства консультативный характер.