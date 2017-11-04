В Киевской области саперы уничтожили две авиабомбы времен войны

Специалисты-взрывотехники уничтожают две авиабомбы времен Второй мировой войны в акватории Киевского водохранилища. 4 ноября 2017

Специалисты-взрывотехники уничтожают две авиабомбы времен Второй мировой войны в акватории Киевского водохранилища. 4 ноября 2017

КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости. Специалисты-взрывотехники уничтожили две авиабомбы времен Второй мировой войны в акватории Киевского водохранилища в Киевской области, сообщает в субботу госслужба Украины по ЧС на своем сайте.

В конце октября госслужба по ЧС сообщала, что две авиационные бомбы времен Великой Отечественной войны обнаружены под водой в Киевском водохранилище, спасатели и полицейские охраняют место их обнаружения и собираются их обезвредить.

По данным ведомства, две немецкие авиабомбы весом по 250 килограммов были найдены рыбаками в воде на месте затопленного села в 1,6 километра от берега.

"4 ноября специалисты группы подводного разминирования первого специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования госслужбы Украины по ЧС провели уничтожение двух авиационных бомб калибром 250 килограммов каждая времен Второй мировой войны, которые были обнаружены в акватории Киевского водохранилища", — говорится в сообщении.

Бомбы были обезврежены на месте их обнаружения.