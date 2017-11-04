В Бонне проходит демонстрация в преддверии конференции ООН по климату

Участники демонстрации в Бонне, где в понедельник начинается конференция ООН по климату. 4 октября 2017

Участники демонстрации в Бонне, где в понедельник начинается конференция ООН по климату. 4 октября 2017

БЕРЛИН, 4 ноя — РИА Новости. Около 7 тысяч человек в субботу принимают участие в демонстрации в немецком Бонне, где в понедельник начинается конференция ООН по климату.

Как сообщает издание Rheinische Post , демонстранты выступают за уход от угольной зависимости и переход на альтернативные источники энергии. Организаторы рассчитывают, что на митинг придут около 9 тысяч человек.

К участию в акции призывали, в частности, такие организации по защите климата, как WWF, Greenpeace и Oxfam.

Конференция ООН по климату пройдет в Бонне 6-17 ноября. Как ожидается, в ней примут участие около 23 тысяч человек из 197 стран, которые обсудят методы продвижения борьбы с изменениями климата.