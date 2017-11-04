Украинские военные завершили ракетные испытания недалеко от Крыма

КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости. Украинские военные завершили контрольные летные испытания зенитных ракет средней дальности в пограничной с Крымом Херсонской области, сообщает пресс-служба командования воздушных сил Украины.
Общее руководство испытаниями осуществлял командующий воздушных сил Украины Сергей Дроздов, всего были осуществлены 23 выстрела зенитными ракетными комплексами Бук-М1 и С-300 по 11 беспилотным летательным аппаратам типа ВР-3"Рейс" и по определенным воздушным точечным координатам.
Кроме того, согласно сообщению, сухопутные войска осуществили более 20 пусков из зенитно-ракетных комплексов "Оса".