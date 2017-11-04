Украинские военные завершили ракетные испытания недалеко от Крыма

КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости. Украинские военные завершили контрольные летные испытания зенитных ракет средней дальности в пограничной с Крымом Херсонской области, сообщает пресс-служба командования воздушных сил Украины.

"Сегодня, 4 ноября на временной площадке вблизи населенного пункта Александровка Херсонской области (в 125 километрах к северо-западу от границы Крыма) успешно завершились контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет средней дальности", — говорится в сообщении командования в Facebook в субботу.

Общее руководство испытаниями осуществлял командующий воздушных сил Украины Сергей Дроздов, всего были осуществлены 23 выстрела зенитными ракетными комплексами Бук-М1 и С-300 по 11 беспилотным летательным аппаратам типа ВР-3"Рейс" и по определенным воздушным точечным координатам.

Кроме того, согласно сообщению, сухопутные войска осуществили более 20 пусков из зенитно-ракетных комплексов "Оса".