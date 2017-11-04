Пучдемон намерен сотрудничать с бельгийской прокуратурой

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (386)

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Бывший глава женералитета (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон сообщил о готовности сотрудничать с правосудием Бельгии в связи с европейским ордером на его арест, направленным ранее в бельгийскую прокуратуру из Мадрида.

"Мы готовы к полному сотрудничеству с бельгийским правосудием относительно европейского ордера на арест, выданного Испанией", — сообщил экс-лидер Каталонии в Twitter

В пятницу судья Национальной судебной палаты Испании приняла решение выдать международный ордер на арест Пучдемона и других четырех бывших членов женералитета, которые находятся в Брюсселе.

Суд подозревает их в организации восстания, мятеже, растрате госсредств, злоупотреблении служебным положение и неподчинении властям.

Европейский ордер на задержание передан бельгийской прокуратуре. Кроме того, выданы национальные и международные ордеры на арест, которые будут переданы национальной полиции, гражданской гвардии и Интерполу.