Иранский чиновник предположил, почему премьер Ливана ушел в отставку

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Решение ливанского премьер-министра Саада Харири подать в отставку связано с планами США и Саудовской Аравии расшатать обстановку в Ливане и на Ближнем Востоке, считает советник главы МИД Ирана Хосейн Шейхольэслам.

"Отставка Харири происходит в рамках плана президента США Дональда Трампа и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана", — заявил иранский чиновник ливанскому телеканалу " Аль-Маядин ".

По его словам, Вашингтон и Эр-Рияд работают "над обострением ситуации в Ливане и регионе после поражения ИГ* и разгрома Америки в регионе".

Харири в своем заявлении об отставке, сделанном в субботу из Саудовской Аравии, обвинил шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в арабском мире и попытках его разрушить, а также заявил, что узнал о готовящемся на него покушении.

*Запрещенная в России террористическая организация