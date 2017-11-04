В Ираке после перерыва в авиасообщении приземлился первый самолет из ЕС

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Первый самолет из Евросоюза приземлился в Ираке после длительного перерыва в авиасообщении, рейс в Багдад совершила авиакомпания из Греции, сообщил министр транспорта Ирака Казем Финджан аль-Хамами.

Прямое авиасообщение ЕС с Ираком в последние годы не осуществлялось из-за осложнившейся в арабской стране ситуации в сфере безопасности. В частности, Евросоюз в 2015 году запретил полеты компании Iraqi Airways в европейские страны из-за несоответствия безопасности на рейсах европейским стандартам.

"Рано утром в субботу в международном аэропорту Багдада совершил первую посадку греческий самолет, принадлежащий авиакомпании Air Mediterranean", — говорится в заявлении министра на сайте ведомства.

Как сообщается в заявлении, Греция и Ирак договорились совершать в неделю десять пассажирских рейсов и два грузовых. Иракское ведомство отметило, что переговоры о возобновлении прямых рейсов министры транспорта двух стран вели несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что Iraqi Airways 17 сентября совершила первый за 13 лет рейс в Москву. Самолет приземлился в аэропорту "Внуково". Авиасообщение России с Ираком было прервано в 2004 году после введенного Москвой запрета. Причиной стал недостаточный уровень обеспечения безопасности полетов из-за ухудшения обстановки в Ираке.