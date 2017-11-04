В Одесской области взорвался автомобиль

КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости. Мужчина погиб в результате взрыва автомобиля в Одесской области, сообщается на сайте национальной полиции Украины в субботу.
Правоохранители установили, что житель города Теплодар, который работает на одном из частных рыболовецких предприятий, вместе со знакомым вышел с территории причала, расположенного в селе Маяки, и направился к своему автомобилю, припаркованному неподалеку.
В сообщении говорится, что когда мужчины сели в автомобиль и водитель запустил двигатель, произошел взрыв, в результате которого 53-летний владелец транспортного средства пострадал. Пострадавшему была вызвана карета скорой помощи, однако по дороге в больницу мужчина от полученных ранений скончался. Пассажир автомобиля не пострадал.
"Проводится расследование, по результатам которого правоохранителями будут сделаны выводы о мотиве и обстоятельствах совершения данного преступления", — отметил начальник управления полиции Одесской области Дмитрий Головин, слова которого приводятся на сайте нацполиции.