В Одесской области взорвался автомобиль

КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости. Мужчина погиб в результате взрыва автомобиля в Одесской области, сообщается на сайте национальной полиции Украины в субботу.

"Сегодня около 4.30 (5.30 мск) в селе Маяки Беляевского района произошел взрыв автомобиля. Водитель умер", — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что житель города Теплодар, который работает на одном из частных рыболовецких предприятий, вместе со знакомым вышел с территории причала, расположенного в селе Маяки, и направился к своему автомобилю, припаркованному неподалеку.

В сообщении говорится, что когда мужчины сели в автомобиль и водитель запустил двигатель, произошел взрыв, в результате которого 53-летний владелец транспортного средства пострадал. Пострадавшему была вызвана карета скорой помощи, однако по дороге в больницу мужчина от полученных ранений скончался. Пассажир автомобиля не пострадал.

По данному факту начато уголовное дело по статье 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

"Проводится расследование, по результатам которого правоохранителями будут сделаны выводы о мотиве и обстоятельствах совершения данного преступления", — отметил начальник управления полиции Одесской области Дмитрий Головин, слова которого приводятся на сайте нацполиции.