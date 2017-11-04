Австрийский депутат готов сдать мандат после обвинений в домогательствах

ВЕНА, 4 ноя — РИА Новости. Австрийский депутат, лидер одной из прошедших в парламент после досрочных выборов партий Петер Пильц заявил в субботу о готовности не принимать мандат из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

По информации австрийских СМИ, сотрудница Пильца обвинила политика в 40 эпизодах домогательств за время их совместной работы. По данным издания Die Presse , речь идёт о случаях от фривольного обращения до "аморальных прикосновений".

"Мне жаль. Но если будут два свидетеля этого, я уйду в отставку. У меня высокие стандарты, и они применимы и ко мне", — заявил депутат на встрече с журналистами.

Пильц был одним из основателей партии "Зелёных", от которой он отделился летом и, в отличие от них, со своим "Списком Пильца" прошел в парламент, получив восемь мандатов. В связи с обвинениями он предъявил претензии своим бывшим однопартийцам, что им было известно об обвинениях, однако на тот момент по желанию потерпевшей стороны они не были открыто расследованы, хотя Пильц об этом просил.

Он также отметил, что эти обвинения возникли лишь год спустя и именно в тот момент, когда его политическое объединение проходит в парламент, а его оппоненты — нет.