КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости. Бывший президент Грузии, лидер политической партии "Рух новых сил" (Движение новых сил) Михаил Саакашвили оплатил штраф за незаконное пересечение украинской границы, сообщил в субботу информагентству "Украинские новости" адвокат Саакашвили Маркиян Галабала.

"Конечно, он уже оплатил штраф", — сказал он. По словам адвоката, Саакашвили сделал это через банк, других деталей он не сообщил.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска Шегини и попал на территорию Украины из Польши. Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и назначил ему штраф в размере около 130 долларов. Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам.

Сейчас Саакашвили находится на Украине, где он оспаривает лишение его гражданства и пытается добиться статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите, чтобы власти Украины не смогли его выдать Грузии.