Переговоры в Белграде: Волкер сообщил дату новой встречи с Сурковым

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Спецпосланник США по Украине Курт Волкер назвал дату новой встречи с помощником российского президента Владиславом Сурковым — переговоры состоятся 13 ноября в Белграде.

По словам американского дипломата, на встрече будет обсуждаться формат миротворческой миссии ООН в зоне конфликта в Донбассе. Как отметил Волкер, он рассчитывает на детальный разговор по этому вопросу.

"Мы пытаемся посмотреть, возможно ли создать условия для миротворческой миссии ООН, чтобы контролировать территории на востоке Украине. Это позволит восстановить доверие с обеих сторон, и это создаст возможность для Украины продвинуться в выполнении Минских соглашений, в частности в проведении выборов, чего сейчас они сделать не могут", — полагает спецпредставитель Госдепа.

Он добавил, что уже пять раз побывал в Киеве и дважды встречался с Сурковым. "Он очень умный, серьезный переговорщик. Мы посмотрим, сможем ли мы достичь прогресса", — сказал Волкер.

"Интересная инициатива"

По его словам, после первой встречи с Суровым ему было "интересно увидеть, что Россия пошла в ООН и предложила размещение сил на востоке Украины".

Он пояснил, что российское предложение касалось только линии конфликта и только для того, чтобы защитить наблюдателей ОБСЕ. "Но, конечно, это всегда было российской позицией. Это не сюрприз. Но что интересно — они пошли в ООН и в принципе что-то предложили. Это интересная инициатива от России. И мы проводили дискуссии об этом с Украиной, Францией, Германией, а также с Россией. И мы бы хотели увидеть, можно ли развить дальше эту инициативу", — подчеркнул Волкер.

По его мнению, чтобы миротворческая миссия оказалась эффективной, необходим контроль над всей зоной конфликта в Донбассе — для "наблюдения над перемещением тяжелых вооружений и для контроля украинской стороны на границе России и Украины".

Если это произойдет, то, по мнению Волкера, "не нужно будет беспокоиться о безопасности русскоговорящих людей или о ком бы то ни было".

"И это станет путем для продвижения в выполнении Минских соглашений. Это то, что мы изучаем. Мы не достигли пока согласия по этому. Нам предстоит еще это выяснить", — заключил американский спецпредставитель.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправить на Украину миротворческие силы ООН. Однако, по его словам, их задачей должно быть только обеспечение безопасности сотрудников ОБСЕ, а располагаться "голубые каски" должны исключительно на линии соприкосновения. При этом в Кремле отмечали, что позиция России в этом вопросе гибкая.

Киев настаивает на том, что миротворцы должны иметь более широкий мандат и располагаться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

Отговорили от резолюции

Волкер также рассказал, что Украина была готова представить в Совет Безопасности ООН собственную резолюцию по миротворцам, но американская сторона посоветовала не делать этого, а попытаться достичь согласия в рамках российской инициативы.

"Мы обсудили это и с Украиной и сказали: "Давайте не выдвигать конкурирующую резолюцию, давайте попробуем начать дискуссию о принципах: что должна делать эффективная миротворческая миссия". И посмотреть, можем ли мы выйти на договоренность. Это то, где мы сейчас находимся", — пояснил он.

По его словам, сейчас ведутся дискуссии о "принципах и элементах" миссии ООН. "И если мы сможем договориться — это будет лучший вариант для продвижения вперед", — подчеркнул Волкер.

Пути решения конфликта

Журналисты поинтересовались у спецпредставителя Госдепа, можно доверять России в вопросе урегулирования украинского конфликта. На это Волкер ответил, что речь идет не "о доверии или недоверии", а о том, могут ли стороны договориться.

"Я считаю, что Россия серьезно изучает варианты. Это не значит, что они этому привержены, это не значит, что они приняли решение", — сказал дипломат.

По его мнению, Россия может заморозить конфликт, но в Москве знают, что затраты на это будут "очень высоки".

"Это продолжит цементировать еще более объединенную, более ориентированную на запад Украину. Это сохранит санкции в силе. Есть затраты на военную операцию. Есть вопрос репутации для России. Так что есть много "затрат", которые Россия несет. И я думаю, что они знают об этом. Они знают, что этот вариант не самый хороший, но вариант, и они могут это сделать", — полагает Волкер.

Он добавил, что если Россия хочет решить конфликт, то для этого "есть пути" — в том числе и миротворческая миссия.

"И мы будем рады помочь. Мы хотим разрешения. Это позиция госсекретаря США. И я считаю, что мы можем достичь согласия по этому вопросу с Россией. Если мы сможем предпринять верные шаги, то есть возможности", — подытожил Волкер.

"Горячая война"

Что касается нынешней ситуации в Донбассе, то там, по словам спецпредставителя Госдепа, продолжается активный конфликт.

"Около десяти тысяч человек были убиты, более двух миллионов перемещенных лиц. Есть многочисленные нарушения режима превращения огня", — сказал он журналистам.

При этом он выразил готовность посетить Донецк и Луганск, когда там будут восстановлены "мир и безопасность".

В Донбассе к планам Украины и США по миротворцам относятся крайне скептично — Киев неоднократно заявлял, что не будет обсуждать эту тему с Донецком и Луганском, а власти самопровозглашенных республик также не раз подчеркивали, что без них решение о введении миротворческой миссии принимать нельзя.

Похвалил армию, но не пообещал оружия

Спецпредставитель Госдепа отметил, что Вооруженные силы Украины находятся "в очень хорошей форме", им удалось восстановиться после 2014 года. При этом он подчеркнул необходимость сфокусироваться на инициативе размещения миротворцев в Донбассе.

Журналисты спросили Волкера, принято ли решение о поставках Киеву вооружений. На это дипломат ответил, что "нет ничего нового на этот счет".

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что американский сенат одобрил выделение Киеву 500 миллионов долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны и что этот законопроект якобы предусматривает поставки "летальных вооружений оборонного характера". Официального подтверждения со стороны американской администрации не последовало, а сам Порошенко позже говорил, что речь шла о вооружениях исключительно оборонительного характера, в частности — о средствах радиоэлектронной борьбы.