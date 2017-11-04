В Киеве отложили открытие музея монументальной пропаганды СССР

КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости. Запланированное на 7 ноября открытие музея монументальной пропаганды СССР в Киеве не состоится, сообщил инициатор проекта, председатель Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.

"Открытие не состоится, оно немного откладывается. Я не могу сказать именно на какой срок, но оно не состоится 7 ноября", — заявил Вятрович украинскому информагентству УНН

По его словам, "процесс оказался значительно длиннее и масштабнее, чем рассчитывала организация". "Мы в ближайшее время узнаем о дальнейших планах. Но создание музея остается актуальным. Он будет создаваться", — добавил Вятрович.

Ранее Вятрович заявлял, что в Киеве начали создавать музей монументальной пропаганды СССР, его открытие планировали на ноябрь. СМИ сообщали, что экспонатами музея станут монументальные скульптуры, предоставленные местными властями или частными коллекционерами.

В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Минюст Украины в соответствии с "законом о декоммунизации" принял решение лишить коммунистические партии права быть субъектом политических и избирательных процессов.

Компартия Украины, в свою очередь, направила в министерство юстиции устав и программу для дальнейшей их подачи в Центризбирком и регистрации КПУ как субъекта избирательного процесса. Окружной административный суд Киева 16 декабря 2015 года удовлетворил иск министерства юстиции и запретил деятельность Компартии Украины.