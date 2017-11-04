В ДНР заявили о повреждении трех домов из-за обстрелов

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (42)

Многоквартирный жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрелов. Архивное фото

Многоквартирный жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрелов. Архивное фото

ДОНЕЦК, 4 ноя — РИА Новости. Три дома повреждены в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за сутки в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщил журналистам в субботу заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) прекращения огня заявили о 52 нарушениях режима прекращения огня. Ранение получила мирная жительница.

"Разрушение получил дом по улице Андрусова (Донецк), в поселке Зайцево (Горловка) получило повреждение перекрытие двухэтажного здания. В результате обстрела из АГС-17 (автоматический гранатомет) со стороны ВСУ повреждена кровля и остекление домостроения в Крутой Балке", — сказал Басурин.