В Киеве маршрутка наехала на людей, есть погибшие

КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости. Маршрутка наехала на людей возле остановки в Киеве, в результате инцидента два человека погибли и один пострадал, сообщает сайт украинского телеканала "Эспрессо" со ссылкой на своих корреспондентов.
"На остановку общественного транспорта прибыл троллейбус, который остановился во втором ряду для высадки пассажиров. Из него уже начали выходить люди, когда в это же время маршрутка заезжала в первый ряд и сбила двух людей. В результате женщина скончалась на месте, а мужчину в тяжелом состоянии забрала "скорая", третьему пострадавшему оказали помощь на месте и отпустили", — говорится в сообщении.
"Впоследствии стало известно, что раненый мужчина скончался в "скорой" по дороге в больницу", — добавил телеканал.
Также сообщается, что сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства инцидента.