Источник рассказал о праве Пучдемона на апелляцию при отказе от экстрадиции

БРЮССЕЛЬ, 4 ноя – РИА Новости, Александр Шишло. В случае отказа экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона от экстрадиции в Испанию, совещательная палата бельгийского суда обязана в течение 15 дней определиться с позицией в отношении европейского ордера на его арест, сообщил РИА Новости источник в адвокатском корпусе Брюсселя.

Официальный представитель прокуратуры Бельгии Эрик Ван дер Сипт в пятницу подтвердил, что в Брюсселе получили европейский ордер на задержание Пучдемона, выданный испанским судом. В ближайшие дни гособвинители передадут этот ордер судебному следователю, который затем вызовет Пучдемона на допрос или попросит полицию доставить его на допрос. Затем у следователя будет 24 часа на то, чтобы принять решение об экстрадиции.

"Если Пучдемон и его коллеги откажутся от выдачи Испании, совещательной палате надлежит в течение 15 дней определиться в отношении европейского ордера на арест. В случае вынесения решения не в пользу Пучдемона, у него есть 24 часа на подачу апелляции, которую следственная палата может рассматривать те же 15 дней. После возможно в течение 24 часов подать апелляцию в кассационный суд, который также имеет 15 дней на принятие решения", — сказал собеседник агентства.

В пятницу судья Национальной судебной палаты Испании приняла решение выдать международный ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и других четырех экс-членов женералитета, которые находятся в Брюсселе.

Суд подозревает Пучдемона и экс-советников женералитета (правительства) в организации восстания, мятеже, растрате госсредств, злоупотреблении служебным положение и неподчинении властям.

Европейский ордер на задержание передан бельгийской прокуратуре. Кроме того, выданы национальные и международные ордеры на арест, которые будут переданы Национальной полиции, Гражданской гвардии и Интерполу.

Помимо Пучдемона, в бельгийской столице находятся бывший советник по вопросам здравоохранения Тони Комин, бывший советник по культуре Луис Пуч, экс-советник по сельскому хозяйству Меричель Серрет, бывший советник по образованию Клара Понсанти. Все они не явились для дачи показаний в суд в четверг.

Подробнее о попытках Каталонии получить независимость читайте на сайте РИА Новости >>