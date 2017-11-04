Посольство в Финляндии взяло под контроль ситуацию с задержанием россиянина

ХЕЛЬСИНКИ, 4 ноя — РИА Новости. Посольство России в Финляндии держит под контролем ситуацию с задержанием россиянина по подозрению в убийстве в городе Миккели.

Ранее о задержании россиянина в связи с убийством в Миккели, городке с населением около 55 тысяч человек в 300 км от Санкт-Петербурга, сообщал телеканал МТВ со ссылкой на социальные сети.

"Консульским отделом посольства России получено соответствующее уведомление финской полиции. Ведётся следствие. Со своей стороны держим ситуацию под контролем. Нарушений законных прав российского гражданина не зафиксировано", — заявил РИА Новости представитель посольства.

Полиция Восточной Финляндии расследует убийство, совершенное вечером в среду. Как предполагают в органах правопорядка, между двумя иностранными студентами произошел конфликт, в результате которого 20-летний мужчина ударил ножом своего оппонента, который от полученной раны скончался на месте. Подозреваемый задержан. Как сообщают финские СМИ, речь идет о студентах Университета прикладных наук. Жертва — гражданин Вьетнама 1995 года рождения.