Посольство в Финляндии взяло под контроль ситуацию с задержанием россиянина

ХЕЛЬСИНКИ, 4 ноя — РИА Новости. Посольство России в Финляндии держит под контролем ситуацию с задержанием россиянина по подозрению в убийстве в городе Миккели.
"Консульским отделом посольства России получено соответствующее уведомление финской полиции. Ведётся следствие. Со своей стороны держим ситуацию под контролем. Нарушений законных прав российского гражданина не зафиксировано", — заявил РИА Новости представитель посольства.
Полиция Восточной Финляндии расследует убийство, совершенное вечером в среду. Как предполагают в органах правопорядка, между двумя иностранными студентами произошел конфликт, в результате которого 20-летний мужчина ударил ножом своего оппонента, который от полученной раны скончался на месте. Подозреваемый задержан. Как сообщают финские СМИ, речь идет о студентах Университета прикладных наук. Жертва — гражданин Вьетнама 1995 года рождения.