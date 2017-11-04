В США в ДТП погибли пчелы стоимостью более миллиона долларов

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Грузовик, перевозивший несколько миллионов пчел стоимостью более миллиона долларов, попал в аварию в американском штате Калифорния, в результате все пчелы погибли, сообщает телеканал Fox 40.

1 million bees killed after Northern California truck crash https://t.co/Jt1qjHlJeq — Times of India (@timesofindia) 4 ноября 2017 г.

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По данным телеканала, авария произошла ночью в четверг в городе Оберн. По словам водителя грузовика, движение на дороге резко остановилось, и ему пришлось съехать с дороги, где он врезался в насыпь на обочине. Несколько сотен ульев вывалились на землю.

По словам пчеловода Нейтана Смита, так как авария произошла ночью и начинался дождь, "единственным гуманным способом удержать пчел" было убить их, распылив на них мыльную воду.

Пчел везли из штата Монтана в Калифорнийскую долину, где они должны были опылить миндальные деревья. Как заявил Смит, стоимость пчел — от 1 до 2 миллионов долларов.

Водителя доставили в больницу с небольшими повреждениями, отмечает телеканал.