В США в ДТП погибли пчелы стоимостью более миллиона долларов

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Грузовик, перевозивший несколько миллионов пчел стоимостью более миллиона долларов, попал в аварию в американском штате Калифорния, в результате все пчелы погибли, сообщает телеканал Fox 40.
1 million bees killed after Northern California truck crash https://t.co/Jt1qjHlJeq— Times of India (@timesofindia) 4 ноября 2017 г.
По данным телеканала, авария произошла ночью в четверг в городе Оберн. По словам водителя грузовика, движение на дороге резко остановилось, и ему пришлось съехать с дороги, где он врезался в насыпь на обочине. Несколько сотен ульев вывалились на землю.
Пчел везли из штата Монтана в Калифорнийскую долину, где они должны были опылить миндальные деревья. Как заявил Смит, стоимость пчел — от 1 до 2 миллионов долларов.
Водителя доставили в больницу с небольшими повреждениями, отмечает телеканал.