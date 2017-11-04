На юге Индии более 10 человек погибли из-за ливневых дождей

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. По меньшей мере 12 человек погибли в городе Ченнаи на юге Индии из-за ливневых дождей, продолжающихся более недели, пишет издание Times of India.
Как сообщает телеканал NDTV, более десяти тысяч человек были вынуждены укрыться от дождей в специально организованных властями лагерях в штате Тамилнад.
Кроме того, с 31 октября в ряде городов штата были закрыты школы. Обильные осадки также привели к затоплению некоторых дорог и улиц Ченнаи, нарушив тем самым движение транспортных средств.
74% of northeast monsoon rains in 8 days sinks Chennai, kills 12 https://t.co/3KpuIveGB5— Times of India (@timesofindia) 4 ноября 2017 г.