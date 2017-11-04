Украинский МИД заявил об отсутствии антипольских настроений в стране

КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости. Министерство иностранных дел заверяет, что на Украине нет антипольских настроений, вместе с тем, Киев принял во внимание высказывания министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского.

Ранее глава МИД Польши Витольд Ващиковский, комментируя польско-украинские отношения заявил, что польские власти намерены запретить въезд в страну для лиц, придерживающихся антипольской позиции.

"МИД Украины приняло во внимание высказывания министра иностранных дел Польши Ващиковского. Хотели бы подчеркнуть, что в Украине нет антипольских настроений, большинство украинцев положительно относятся к Польше, несмотря на разногласия в оценках сложного исторического прошлого. В украинском обществе есть четкое понимание необходимости дальнейшего укрепления сотрудничества с Польшей как в интересах двух народов, так и всей Европы", — говорится в комментарии МИД Украины на сайте министерства.

МИД также отмечает, что Украина открыта к сотрудничеству с Польше, в том числе по вопросам историческим.

Ранее на Украине произошло несколько актов вандализма антипольской направленности. Один инцидент случился во Львовской области, где был взорван памятник полякам, убитым эсэсовцами дивизии "Галичина" (формирование из украинцев, воевавшее на стороне нацистской Германии) в 1944 году. Еще один акт вандализма был зафиксирован на польском кладбище на территории национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы" в Киевской области. Неизвестные нарисовали краской символику дивизии СС "Галичина" на мемориале на польском кладбище. МИД Польши отреагировал на эти два случая нотами протеста, МИД Украины также осудил действия вандалов.

Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943–1945 годах.

По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*) против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики.

Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании "Волынской резни" геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".

* Организация, запрещенная на территории России