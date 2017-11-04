Украинский МИД заявил об отсутствии антипольских настроений в стране

КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости. Министерство иностранных дел заверяет, что на Украине нет антипольских настроений, вместе с тем, Киев принял во внимание высказывания министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского.
"МИД Украины приняло во внимание высказывания министра иностранных дел Польши Ващиковского. Хотели бы подчеркнуть, что в Украине нет антипольских настроений, большинство украинцев положительно относятся к Польше, несмотря на разногласия в оценках сложного исторического прошлого. В украинском обществе есть четкое понимание необходимости дальнейшего укрепления сотрудничества с Польшей как в интересах двух народов, так и всей Европы", — говорится в комментарии МИД Украины на сайте министерства.
МИД также отмечает, что Украина открыта к сотрудничеству с Польше, в том числе по вопросам историческим.
Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943–1945 годах.
Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании "Волынской резни" геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".
* Организация, запрещенная на территории России