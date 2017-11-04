Силовики более 50 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 4 ноя — РИА Новости. Украинские силовики более 50 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки, сообщили в субботу в оперативном командовании ДНР.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что по территории республики за сутки украинские силовики выпустили более 500 мин. В результате обстрела в Донецке ранена женщина.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 52 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 18 населенных пунктов республики", — сказал журналистам представитель оперативного командования.

По его словам, украинские силовики вели огонь из танков, минометов, бронетехники, гранатометов и стрелкового оружия. Поврежден один дом в поселке Крутая Балка в районе Ясиноватой.