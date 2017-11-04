Бывший телохранитель Трампа даст показания о поездке в Москву в 2013 году

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Экс-телохранитель президента США Дональда Трампа Кит Шиллер даст показания о поездке в Москву в 2013 году, сообщает газета Washington Post.

Как пишет издание, Шиллер ответит на вопросы в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США во вторник, 7 ноября. Ему зададут вопросы о досье на Трампа и отставке экс-главы ФБР Джеймса Коми.

Ранее газета New York Times писала, что сторонники демократической партии и противники Трампа среди республиканцев в 2015 году, когда миллиардер был кандидатом в президенты, наняли исследовательскую фирму Fusion GPS, возглавляемую Гленном Симпсоном, для составления досье на Трампа, где бы отражались его слабости и скандалы, связанные с бизнесом в недвижимости. В июне 2016 года Симпсон нанял бывшего британского агента МИ-6 Кристофера Стила. В анонимном документе утверждается, что "российские агенты" обладают компрометирующей информацией о Трампе. Документ был опубликован ресурсом BuzzFeed. Досье вызвало противоречивую реакцию. Опубликовавший досье сайт отмежевался от его содержания, а Белый дом категорически опроверг утверждения авторов.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента Россия Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".