СЦКК: силовики выпустили по ДНР более 500 мин и снарядов за сутки

ДОНЕЦК, 4 ноя — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по самопровозглашенной Донецкой народной республике более 500 мин и снарядов за сутки, сообщили журналистам в субботу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"Донецкое направление: гаубицы калибром 152 миллиметра применялись один раз, выпущено 10 снарядов, калибром 122 миллиметра — дважды, выпущено 14 снарядов, минометы калибром 120 и 82 миллиметра — 51 раз, выпущено 436 мин, из танков произведено 55 выстрелов", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, также на Донецком, Мариупольском и Горловском направлениях силовики вели огонь из гранатометов, бронетехники, стрелкового оружия.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 2315 единиц", — добавил представитель ДНР в СЦКК.