ВСУ обстреляли территорию ЛНР 10 раз за сутки, сообщили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (39)

ЛУГАНСК, 4 ноя — РИА Новости. Украинские силовики десять раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики десять раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — заявили в оборонном ведомстве республики.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Калиново, Алмазное, Лозовое, Первомайск, Красный Лиман, Смелое. Всего по территории республики было выпущено порядка 345 снарядов и мин.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.