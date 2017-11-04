СМИ назвали настоящую причину отставки министра обороны Британии

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Майкл Фэллон лишился поста главы министерства обороны Великобритании из-за интриг в правительстве, а неподобающее поведение в отношении женщин было лишь предлогом, пишет газета The Telegraph.

Инициатором отставки министра стала Андреа Лидс, лидер Палаты общин. По информации издания, она, узнав, что Фэллон намерен добиваться ее увольнения ради спасения сделки по Брекситу, нанесла "упреждающий удар" и пожаловалась главе правительства Терезе Мэй на домогательства со стороны министра. По данным издания, женщина заявила, что Фэллон обнимал ее и говорил, что "знает, где он может согреть свои руки".

"Это была самозащита с ее стороны, и она полностью уничтожила Фэллона. Она нанесла ему удар в спину", — сообщает газета, ссылаясь на неназванного члена правительства.

Министр обороны решил покинуть свой пост после того, как британская журналистка Джулия Хартли-Брюер обвинила его в том, что 15 лет назад он положил ей руку на колено.

Сам Фэллон признал свою вину. "В последнее время появился ряд обвинений, в том числе касательно моего поведения в прошлом. Многие из этих обвинений — ложные, однако я признаю, что ранее я вел себя неподобающим для Вооруженных сил, которые я имею честь представлять, образом. Я сделал выводы и поэтому подаю в отставку", — говорилось в заявлении министра.

Майкл Фэллон занял пост министра обороны в кабинете Дэвида Кэмерона в 2014 году и сохранил должность при Терезе Мэй.