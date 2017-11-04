Парламент Венесуэлы осудил лишение иммунитета своего вице-спикера

МЕХИКО, 4 ноя – РИА Новости. Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, в пятницу вечером осудила решение о лишении парламентского иммунитета своего вице-спикера Фредди Гевары.

Верховный суд Венесуэлы принял решение, что Гевара лишается иммунитета и должен будет предстать перед обычным уголовным судом по обвинениям в преступном сговоре, подстрекательстве и вовлечении подростков в беспорядки.

"Нарушен соответствующий процесс, решение находится вне рамок конституции, так как только Национальная ассамблея может отозвать парламентский иммунитет", – говорится в заявлении парламента.

Обвинения в адрес Гевары строятся на его деятельности во время массовых протестов весной и летом этого года против политики президента Николаса Мадуро, в результате которых погибли 124 человека.