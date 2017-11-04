Индийского банкира арестовали по обвинению в изнасиловании россиянки

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Служащий банка в индийском городе Вриндавана арестован по обвинению в изнасиловании россиянки. Об этом сообщает Indian Express.

Гражданка России, как пишет издание, познакомилась с Махендром Прасадом Сингхом через Facebook, после чего мужчина уговорил ее приехать в Индию. В сентябре пара сняла квартиру и начала жить вместе. По словам 20-летней девушки, некоторое время спустя мужчина заявил, что хочет на ней жениться, но потом начал домогаться, а затем насиловать ее.

Мужчина, занимающий пост управляющего местного банка, был арестован, на него заведено уголовное дело, а девушка, чье имя не раскрывается, была отправлена на медицинское обследование. Россиянка заявила полицейским, что около месяца боялась обращаться за помощью к властям, так как ее сожитель угрожал ей "ужасными последствиям". Сам арестованный банка отверг обвинения и заявил, что подруга его шантажировала.

Ранее гражданка России, отдыхающая в одном из пятизвездочных отелей на Сейшельских островах, обвинила в изнасиловании местного уборщика. По ее словам, мужчина, вооруженный ножом, ночью пробрался к ней в постель, после чего начал ее душить и совершать насильственные действия сексуального характера. Позднее сотрудник отеля был задержан.