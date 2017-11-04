Документ ФБР: Мартина Лютера Кинга подозревали в связях с коммунистами

ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. Власти США подозревали выдающегося американского правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира Мартина Лютера Кинга в связях с коммунистами, говорится в опубликованном в пятницу документе.

Факт слежки за Кингом был хорошо известен историкам, однако нынешний документ, который представляет собой 20-страничное досье ФБР на Кинга, ранее не публиковался. Документ датирован 12 марта 1968 года. Кинг был убит 4 апреля 1968 года.

В документе говорится, что в окружении Кинга ранее работали двое членов Коммунистической партии Америки, а еще 8 были связаны с коммунистическим движением. По мнению ФБР, правозащитное движение во главе с Кингом прекрасно подходило для целей коммунистов — сформировать трудовую коалицию афроамериканцев. В частности, помощника Кинга Стенли Левисона ФБР называет "подрывным элементом", который "жил двойной жизнью ради Коммунистической партии Америки".

Также ФБР не доверяло заявлениям Кинга о том, что он намерен бороться за права цветного населения ненасильственными методами. В досье говорится, что Кинг был связан с людьми, которых подозревали в "черном национализме" и его продвижении насильственными методами.

Значительная часть доклада посвящена сексуальной жизни Кинга. ФБР сообщало, что он участвовал в оргиях и имел внебрачного ребенка. "До настоящего времени Кинг продолжает предаваться сексуальным отклонениям, при этом на публике он представляет себя моральным лидером религиозных убеждений", — говорится в досье.