Microsoft подала в суд на администрацию США требуя сохранить программу DACA

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Компания Microsoft совместно с Принстонским Университетом подала в суд на администрацию президента Дональда Трампа, чтобы "спасти" программу защиты детей нелегалов DACA, сообщает агентство Блумберг.
Как сообщает агентство, иск был подан в вашингтонский суд в пятницу. Истцы считают, что неожиданная отмена программы "незаконна и неконституционна".
Министерство юстиции отказалось комментировать данную ситуацию.
Ранее Трамп отменил так называемую программу DACA, которая отсрочила возможность депортации для более чем 750 тысяч незаконных иммигрантов, приехавших в США в детском возрасте. Немедленной депортации нелегалов, которым ранее были выданы временные разрешения, не будет, но новых разрешений власти выдавать не будут. Трамп хочет, чтобы конгресс в течение полугода принял соответствующий закон с новыми нормами, вместо действовавшего ранее указа, принятого Бараком Обамой в 2012 году.