ЦРУ не исключало, что убийца Кеннеди хотел скрыться в СССР

ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. ЦРУ подозревало сразу после убийства президента Джона Кеннеди в 1963 году, что его убийца Ли Харви Освальд мог попытаться скрыться в СССР, говорится в обнародованном в пятницу документе.

"Представляется, что он думал только о мирном переезде в Советский Союз, но возможно также, что он был в процессе получения документов, чтобы быстро сбежать после убийства президента", — говорится в документе ЦРУ, который помечен 24 ноября 1963 года.

Кеннеди был убит в Далласе 22 ноября 1963 года, его убийца Освальд погиб в результате покушения двумя днями позже. Следствие пришло к выводу, что Освальд действовал в одиночку, однако существуют многочисленные альтернативные теории убийства Кеннеди, не нашедшие официального подтверждения. В частности, американские власти отвергли предположения, что Освальд был каким-то образом связан с Советским Союзом. Освальд действительно жил с октября 1959 по май 1962 года в СССР, был женат на советской гражданке и работал на Минском радиозаводе. Получив отказ в предоставлении гражданства СССР, Освальд с семьей покинул страну и вернулся в США. За несколько месяцев до убийства Кеннеди Освальд пытался получить въездную визу в СССР, с этой целью он обращался как в советское посольство в Вашингтоне, так и в посольстве в Мехико, однако получил отказ.