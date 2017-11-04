Документ ЦРУ: убийца Кеннеди не был связан с разведуправлением

Ли Харви Освальд в полицейском участке в Далласе после допросов. 23 ноября 1963

Ли Харви Освальд в полицейском участке в Далласе после допросов. 23 ноября 1963

ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Ли Харви Освальд, убийца 35-го президента США Джона Кеннеди, не был связан с Центральным разведывательным управлением США, говорится в обнародованном в пятницу документе.

В меморандуме ЦРУ от 1975 года слухи о связи Освальда с управлением названы "совершенно беспочвенными". Этот вывод сделан по результатам подробного изучения архивов ЦРУ в 70-е годы. ЦРУ также не нашло свидетельств сотрудничества Освальда с какими-либо другими американскими спецслужбами.

Меморандум был в числе почти 700 документов, которые были опубликованы в пятницу. Ранее президент США Дональд Трамп распорядился опубликовать все документы об убийстве Кеннеди, за исключением тех, чья публикация повредит национальной безопасности. Трамп заявил, что редактировать документы можно лишь в исключительных случаях, однако опубликованные в пятницу документы все равно серьезно отредактированы.

Кеннеди был убит в Далласе 22 ноября 1963 года, его убийца Освальд погиб в результате покушения двумя днями позже. Следствие пришло к выводу, что Освальд действовал в одиночку, однако существуют многочисленные альтернативные теории убийства Кеннеди, не нашедшие официального подтверждения.