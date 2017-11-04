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США предложили Украине не представлять резолюцию по миротворцам ООН

Сюжет:
Ситуация на Украине. Ноябрь 2017 (62)
03:4004.11.2017
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CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Kurt Volker Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт ВолкерСпецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Kurt Volker

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщил, что Вашингтон предложил Киеву не представлять конкурирующую резолюцию по миротворцам ООН в Донбассе в ответ на российскую инициативу.

Военные наблюдатели ООН и российские миротворцы в Абхазии
© РИА Новости / Илья Питалев
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Политолог о позиции Киева по миротворцам: Порошенко прорабатывает варианты
В пятницу в ходе брифинга, отвечая на вопрос РИА Новости, намерена ли украинская сторона представить свой собственный вариант резолюции по размещению миротворцев ООН, Волкер заявил, что США предложили Киеву "не представлять конкурирующую резолюцию", а "попробовать достичь согласия" и "договориться о принципах и элементах" возможного размещения миротворческой миссии ООН в рамках российской инициативы.

"Украина несколько лет назад подняла идею о размещении миротворческой миссии ООН на востоке Украины. В тот период времени Россия не была готова изучить это. Когда Россия представила свою идею в сентябре, Украина была готова выйти со своим собственным предложением. Но поскольку ситуация развивается… Мы обсудили это и с Украиной и сказали: "давайте не выдвигать конкурирующую резолюцию, давайте попробуем начать дискуссию о принципах: что должна делать эффективная миротворческая миссия". И посмотреть, можем ли мы выйти на договоренность. Это то, где мы сейчас находимся", — пояснил американский дипломат.

Интересная инициатива

Миротворческая миссия ООН
© РИА Новости
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Политолог о миротворцах ООН в Донбассе: Волкер может говорить что угодно
Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер назвал интересной инициативу России по размещению миротворческой миссии в Донбассе.

"Мы пытаемся посмотреть, возможно ли создать условия для (размещения — ред.) миротворческой миссии ООН, чтобы контролировать территории на востоке Украине. Это позволит восстановить доверие с обеих сторон, и это создаст возможность для Украины продвинуться в выполнении минских соглашений, в частности, в проведении выборов, чего сейчас они сделать не могут", — сказал Волкер в пятницу небольшой группе журналистов.

Он пояснил, что российское предложение касалось только линии конфликта и только для того, чтобы защитить наблюдателей ОБСЕ. "Но конечно, это всегда было российской позицией. Это не сюрприз. Но что интересно — они пошли в ООН и в принципе что-то предложили. Это интересная инициатива от России", — подчеркнул Волкер.

"Горячая война"

Житель ДНР с флагом
© РИА Новости / Дэн Леви
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"Не доверяете? Заставим". США по-своему поняли Минские соглашения
Ситуация на Украине является "горячей войной" и есть многочисленные нарушения режима прекращения огня, отметил также Курт Волкер.

"Мы наблюдаем много деятельности (по украинскому направлению), некоторая — позитивная. Позвольте мне начать с того, что это все еще горячая война, это активный конфликт. Около 10 тысяч человек были убиты, более 2 миллионов перемещенных лиц. Есть многочисленные нарушения режима превращения огня", — заявил дипломат.

Спецпредставитель США по Украине отметил, что Вашингтон вовлечен в дипломатические усилия и призывает к имплементации минских соглашений.

Взаимодействие с Россией

Сотрудники газовой службы ликвидируют последствия обстрела многоквартирного жилого дома в городе Ясиноватая Донецкой области. 15 марта 2017
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Мнение: Волкер создает трудности для урегулирования конфликта на Украине
Волкер считает, что есть возможность разрешить конфликт на Украине, взаимодействуя с российской стороной.

Отвечая на вопрос журналиста, считает ли он, что России можно доверять в вопросе урегулирования украинского конфликта, Волкер сообщил, что речь идет не "о доверии или недоверии", а о том, можно ли сторонам договориться.

"Я считаю, что Россия серьезно изучает (различные) варианты. Это не значит, что они этому привержены, это не значит, что они приняли решение", — добавил американский дипломат.

Волкер также отметил, что если Россия хочет "решить конфликт, то есть пути для достижения этого", в частности, вариант размещения миротворческой миссии ООН.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция Москвы по размещению на Украине миротворцев гибкая.

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